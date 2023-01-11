Байден отреагировал на обнаружение секретных документов в его офисе

Американский лидер Джо Байден выразил удивление, что в его офисе в аналитическом центре в Вашингтоне нашли секретные документы, сообщает РИА Новости.

Секретные документы периода вице-президентства Байдена найдены в США

По словам президента, он не знает их содержания. «Я был проинформирован об этой находке и удивлен, узнав, что там были какие-то правительственные записи», — сказал глава Белого дома.

«Я не знаю, что в документах», — отметил он.

Ранее стало известно, что среди найденных в офисе аналитического центра Penn Biden Center в Вашингтоне секретных документов времен вице-президентства действующего главы государства Джо Байдена находились данные разведки об Украине и Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден
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