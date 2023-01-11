Байден отреагировал на обнаружение секретных документов в его офисе
Американский лидер Джо Байден выразил удивление, что в его офисе в аналитическом центре в Вашингтоне нашли секретные документы, сообщает РИА Новости.
По словам президента, он не знает их содержания. «Я был проинформирован об этой находке и удивлен, узнав, что там были какие-то правительственные записи», — сказал глава Белого дома.
«Я не знаю, что в документах», — отметил он.
Ранее стало известно, что среди найденных в офисе аналитического центра Penn Biden Center в Вашингтоне секретных документов времен вице-президентства действующего главы государства Джо Байдена находились данные разведки об Украине и Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 032 / сут.
Умерли
394 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 062 / сут.
- Shaman выступил перед участниками СВО
- Стало известно, что больше всего покупали россияне перед Новым годом
- Байден отреагировал на обнаружение секретных документов в его офисе
- СМИ: вторичное жилье в Москве подешевеет на 10%
- Диетолог рассказала, как сбросить вес после новогодних праздников
- С 11 января иностранные инвесторы смогут получить ВНЖ в России в упрощенном порядке
- Зеленский лишил Медведчука гражданства Украины
- Число пострадавших в автоаварии с маршрутками в Пензе увеличилось до девяти
- Слуцкий осудил заявления главы МИД ФРГ о поддержке режима Зеленского
- На Украине заявили об «интенсивных» переговорах по ракетам ATACMS
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru