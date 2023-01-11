Байден отреагировал на обнаружение секретных документов в его офисе

По словам президента, он не знает их содержания. «Я был проинформирован об этой находке и удивлен, узнав, что там были какие-то правительственные записи», — сказал глава Белого дома.

«Я не знаю, что в документах», — отметил он.

Ранее стало известно, что среди найденных в офисе аналитического центра Penn Biden Center в Вашингтоне секретных документов времен вице-президентства действующего главы государства Джо Байдена находились данные разведки об Украине и Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

