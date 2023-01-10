Секретные документы периода вице-президентства Байдена найдены в США

Секретные документы времени вице-президентства действующего главы Белого дома Джозефа Байдена обнаружены в аналитическом центре США Penn Biden Center в Вашингтоне. Их случайно нашли доверенные лица президента в начале ноября в преддверии промежуточных выборов, информирует CBS News.

Согласно источникам телеканала, бумаги с грифом «секретно» содержались вместе с другими документами, не содержащими закрытые сведения. По данным CBS News, генеральный прокурор США Меррик Гарланд распорядился выяснить, каким образом секретные документы оказались в аналитическом центре.

При этом источники не уточнили, какие именно данные содержатся в найденных документах, а также уровень их классификации. Единственно, что смогли сказать информаторы – бумаги не содержали ядерных секретов.

Согласно американскому законодательству, все президентские и вице-президентские документы должны быть в обязательном порядке переданы в Национальный архив. Прописаны соответствующие протоколы для обеспечения безопасности секретной информации.

В августе в имении бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаг в ходе обысков агенты ФБР обнаружили более сотни документов, которые содержат секретные сведения. В частности, речь шла о разведывательной информации об Иране и Китае.

Джо Байден занимал пост вице-президента при бараке Обаме в 2009 - 2017 годах. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», глава Белого дома вскоре после своего 80-летнего юбилея 20 ноября 2022 года в очередной раз завирусился в интернете. В соцсети попал ролик, где президент услышал голоса и заглянул в окно ресторана к маленьким девочкам.

