СМИ: данные разведки по Украине обнаружили в офисе Байдена
Среди найденных в офисе аналитического центра Penn Biden Center в Вашингтоне секретных документов времен вице-президентства действующего главы государства Джо Байдена находились данные разведки об Украине и Иране, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.
Речь идет о материалах брифингов, которые попадали в руки Байдена. Они содержали не только данные по Украине, но и по Ирану и союзной для США Великобритании. Документы датированы 2013–2016 годами.
Бумаги нашли помощники Байдена перед промежуточными выборами в ноябре. Минюст США инициировал проверку, чтобы узнать, как они попали в офис президента. Согласно американскому законодательству, все президентские и вице-президентские документы должны быть в обязательном порядке переданы в Национальный архив. Прописаны соответствующие протоколы для обеспечения безопасности секретной информации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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