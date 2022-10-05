Американист не исключил участие Маска в выборах президента США
Американский бизнесмен Илон Маск заинтересован в политической карьере и, вероятно, примет участие в выборах главы США в 2024 году, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Васильева.
По его словам, один из самых богатейших людей на планете осознает значимость экономического кризиса в Америке и может выступить с позиции человека от науки. Кроме того, заинтересованность бизнесмена политикой выдают недавние высказывания о ситуации на Украине, считает эксперт.
«Штатам нужны свежие фигуры. В свое время экс-глава США Дональд Трамп тоже пришел как фигура со стороны. Сейчас, может быть, об этом размышляет и Маск», — отметил американист.
3 октября Маск опубликовал серию твитов, сначала предложив свои пункты по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом, назвав Крым российским. Пост Маска менее чем за час набрал почти миллион просмотров. Затем миллиардер сделал опрос для пользователей Twitter, попросив ответить, должны ли жители Крыма и Донбасса сами решать, являются ли они частью РФ или Украины. Напоследок миллиардер признал, что Украина «не сможет победить Россию», поскольку ее население в три раза меньше.
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно обругал Маска.
Украинский лидер Владимир Зеленский также отреагировал на твиты миллиардера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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