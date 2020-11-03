Байден опережает Трампа в 12 ключевых штатах

Таковы данные опроса зарегистрированных избирателей, который провели телеканал NBC News и газета The Wall Street Journal. Опрошены были 800 избиратели из штатов Флорида, Аризона, Айова, Джорджия, Мичиган, Мэн, Северная Каролина, Миннесота, Невада, Нью-Гэмпшир, Висконсин и Пенсильвания.

51% избирателей заявили, что намерены отдать свои голоса за Байдена, 46% - что будут голосовать за Трампа, пишут «Известия».

Президент США Дональд Трамп ранее назвал «фейковыми» опросы, где он проигрывает в популярности кандидату в президенты Джо Байдену. Американский президент заявил об этом на предвыборном митинге в Северной Каролине.



