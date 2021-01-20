Байден обяжет американцев носить маски 100 дней

В частности, маски станут обязательными для ношения федеральными служащими и подрядчиками на федеральных территориях.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за неделю с 11 по 17 января от коронавируса умерли 93 882 человека. Это рекордный показатель с начала пандемии. Количество умерших от COVID-19 за всё время превысило два миллиона человек.

Как сообщалось ранее, Байден также подпишет указ о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату, а также отменит строительство стены на границе с Мексикой.

