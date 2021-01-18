СМИ: Администрация Байдена отменит несколько указов Трампа
Избранный президент США в день инаугурации 20 января планирует подписать более десяти указов, включая возвращение страны к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату, сообщает Associated Press со ссылкой на служебную записку руководителя аппарата сотрудников Белого дома Рона Клайна.
Некоторые из указов отменят действие распоряжений администрации действующего президента США Дональда Трампа. Так, Байден собирается вернуть право гражданам Сирии, Ирана, Ирака, Йемена, Судана и Сомали въезжать на территорию США. В 2017 году Трамп своим указам запретил гражданам этих мусульманских стран пребывать на территории Соединенных Штатов.
Парижское соглашение по климату подписали 195 стран, включая США. Его цель – предотвратить глобальное потепление и не допустить к 2100 году превышения глобальной температуры более чем на 2°С. В 2017 году Трамп заявил, что взятые в рамках соглашения страной обязателтсвта стали «драконовским финансовым и экономическим бременем» для граждан – в 2019 ООН получило уведомление о выходе страны из соглашения.
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