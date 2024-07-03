Байден объяснил провал выступления на дебатах с Трампом

Американский лидер Джо Байден объяснил свое провальное выступление на прошедших дебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом, сообщает France-Presse.

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По его словам, всему виной международные поездки, которые состоялись у Байдена в июне. «Было не очень умно… путешествовать вокруг света пару раз незадолго до дебатов», — заявил президент США. Он признал, что это не оправдывает его, но объясняет, в чем кроется причина неудачных дебатов.

Ухудшение состояния американского лидера Джо Байдена стало чаще проявляться в последние месяцы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд ТрампДжо Байден

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