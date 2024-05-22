Байден обвинил Трампа в использовании «языка Гитлера»

Так он отреагировал на видео на странице политика с упоминанием «единого рейха».

«Речь идет не о моей победе, а о том, чтобы он не победил», — указал президент.

20 мая на странице Трампа в Truth Social появилось предвыборное видео «Что ждет Америку дальше?». В нем говорится о том, что произойдет в случае его победы на предстоящих президентских выборах.

В одном из фрагментов можно увидеть подзаголовок «Промышленный рост значительно увеличен… за счет создания единого рейха».

Как считают американские СМИ, риторика Трампа «сравнима с языком, который использовал Гитлер».

