Байден обвинил Трампа в использовании «языка Гитлера»
Американский лидер Джо Байден обвинил экс-главу США Дональда Трампа в использовании «языка Гитлера», сообщает РИА Новости.
Так он отреагировал на видео на странице политика с упоминанием «единого рейха».
«Речь идет не о моей победе, а о том, чтобы он не победил», — указал президент.
20 мая на странице Трампа в Truth Social появилось предвыборное видео «Что ждет Америку дальше?». В нем говорится о том, что произойдет в случае его победы на предстоящих президентских выборах.
В одном из фрагментов можно увидеть подзаголовок «Промышленный рост значительно увеличен… за счет создания единого рейха».
Как считают американские СМИ, риторика Трампа «сравнима с языком, который использовал Гитлер».
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