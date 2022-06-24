Байден обсудит в рамках обсудит G7 ужесточение антироссийских санкций

Американский лидер Джо Байден обсудит с коллегами по G7 ужесточение ограничительных мер против Москвы и меры, призванные минимизировать последствия конфликта на Украине для мировых цен на энергоносители и продовольствие, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Зеленский принял приглашение на участие в саммите G7

По его словам, результатом саммита станут конкретные инициативы в обеих сферах. Отмечается, что на встрече, в том числе пойдет речь о том, как усилить изоляцию России от мировой экономики, нанести удар по цепочкам поставок российского военно-промышленного сектора.

Ранее доктор философии, научный сотрудник Христианского университета Колорадо Уильям Молоуни заявил, что попытки американских властей «изолировать» Россию из-за спецоперации на Украине провалились.

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