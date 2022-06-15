Зеленский принял приглашение на участие в саммите G7

Cаммит G7 запланирован на 26-28 июня в Германии, саммит НАТО - на 28—30 июня в Испании.

Ранее в среду газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США приглашают президента Украины Зеленского на саммит НАТО, в частности, потому что обеспокоены снижением общественного интереса в стране и в странах Европы к конфликту на территории Украине.





