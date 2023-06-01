Моравецкий: Польша будет обучать украинских пилотов на F-16

По его словам, это связано с тем, что у польской армии мало таких самолётов, однако будет оказана помощь в обучении украинских лётчиков.

«Польша поможет Украине переучить пилотов истребителей F-16», - заключил Моравецкий.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что Киеву для выхода к границам 1991 года необходимо 48 истребителей F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

