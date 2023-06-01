Моравецкий: Польша будет обучать украинских пилотов на F-16
1 июня 202318:45
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не намерена передавать Киеву свои истребители F-16, сообщает РИА Новости.
По его словам, это связано с тем, что у польской армии мало таких самолётов, однако будет оказана помощь в обучении украинских лётчиков.
«Польша поможет Украине переучить пилотов истребителей F-16», - заключил Моравецкий.
Ранее в Минобороны Украины заявили, что Киеву для выхода к границам 1991 года необходимо 48 истребителей F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru