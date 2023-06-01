Моравецкий: Польша будет обучать украинских пилотов на F-16

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не намерена передавать Киеву свои истребители F-16, сообщает РИА Новости.

Пентагон: специалисты из Дании и Нидерландов будут руководить обучением украинских пилотов

По его словам, это связано с тем, что у польской армии мало таких самолётов, однако будет оказана помощь в обучении украинских лётчиков.

«Польша поможет Украине переучить пилотов истребителей F-16», - заключил Моравецкий.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что Киеву для выхода к границам 1991 года необходимо 48 истребителей F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:УкраинаОбучениеЛетчикиИстребителиПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры