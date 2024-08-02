Байден обсудил с Нетаньяху военные развертывания США
2 августа 202403:30
Американский президент Джо Байден поговорил с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает РИА Новости.
Лидер США пообещал помощь Израилю в вопросе защиты от Ирана. Речь идет о поставках баллистических ракет и беспилотников, включая новые оборонительные военные развертывания США.
Убийство главы палестинской группировки ХАМАС было выгодно Израилю, который хочет втянуть в конфликт Иран, а также США, которым нужен «международный конфликт», заявил директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в разговоре с НСН.
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- Байден обсудил с Нетаньяху военные развертывания США
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru