Байден обсудил с Нетаньяху военные развертывания США

Американский президент Джо Байден поговорил с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает РИА Новости.

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Лидер США пообещал помощь Израилю в вопросе защиты от Ирана. Речь идет о поставках баллистических ракет и беспилотников, включая новые оборонительные военные развертывания США.

Убийство главы палестинской группировки ХАМАС было выгодно Израилю, который хочет втянуть в конфликт Иран, а также США, которым нужен «международный конфликт», заявил директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в разговоре с НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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