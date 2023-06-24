США обсудили с Евросоюзом и странами G7 ситуацию в России

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию в России с коллегами из стран «Большой семерки» (G7) и главой евродипломатии Жозепом Боррелем. Об этом он написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

«Штаты будут оставаться в тесном контакте с союзниками по мере дальнейшего развития ситуации», - написал дипломат.

Ранее днем в Великобритании началось экстренное совещание по безопасности COBRA, в ходе которого, в том числе, обсуждалось происходящее в России.

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