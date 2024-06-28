В США признали ложь Байдена во время дебатов

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх признала, что американский лидер Джо Байден позволил себе во время дебатов лживое заявление о том, что он якобы первый президент страны, при котором солдаты США не погибали.

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Сингх признала неправоту Байдена после третьего вопроса репортеров о достоверности слов президента США. До этого Сингх призывала журналистов обращаться с вопросами в Белый дом.

Ранее в избирательном штабе главы Белого дома заявили, что Байден не собирается выходить из президентской гонки из-за неудачного, по мнению демократов, выступления на теледебатах.

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ФОТО: AP / ТАСС
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