В США признали ложь Байдена во время дебатов
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх признала, что американский лидер Джо Байден позволил себе во время дебатов лживое заявление о том, что он якобы первый президент страны, при котором солдаты США не погибали.
Сингх признала неправоту Байдена после третьего вопроса репортеров о достоверности слов президента США. До этого Сингх призывала журналистов обращаться с вопросами в Белый дом.
Ранее в избирательном штабе главы Белого дома заявили, что Байден не собирается выходить из президентской гонки из-за неудачного, по мнению демократов, выступления на теледебатах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВТБ с 1 июля повысит ставки по своим ипотечным программам
- В США признали ложь Байдена во время дебатов
- В России с 1 июля начнут эксперимент по маркировке пищевой продукции
- США заявили, что продолжат патрулировать Черное море с помощью самолетов и БПЛА
- Москва выразила протест Токио в связи с предстоящими учениями у границ России
- Байден заявил, что Трамп угрожает США
- МОК допустил до участия в Олимпиаде еще восемь российских атлетов
- «Капитан Америка: Дивный новый мир» стал одним из самых дорогих фильмов Marvel
- Минюст внес экс-ведущую Курбангалееву и певца Спирина в реестр иноагентов
- МИД России: Москва не прислушается к США в вопросах вероисповедания
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru