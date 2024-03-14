Байден неверно назвал срок своей работы в качестве президента

Американский лидер Джо Байден во время своего выступления перепутал, сколько времени он занимает президентское кресло, сообщает РИА Новости.

Байден отверг критику о своей памяти, назвав затем Нетаньяху чужим именем

«Послушайте, ребята, я закончу свое выступление так: четыре года назад на этой неделе я занял должность», — сказал глава государства.

Физическое и психическое состояние американского лидера Джо Байдена волнует большую часть избирателей. 62% респондентов заявили о высокой обеспокоенности ментальным и физическим состоянием действующего президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден

Горячие новости

Все новости

партнеры