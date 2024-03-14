Байден неверно назвал срок своей работы в качестве президента

«Послушайте, ребята, я закончу свое выступление так: четыре года назад на этой неделе я занял должность», — сказал глава государства.

Физическое и психическое состояние американского лидера Джо Байдена волнует большую часть избирателей. 62% респондентов заявили о высокой обеспокоенности ментальным и физическим состоянием действующего президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

