Байден не смог правильно произнести название нового штамма коронавируса
Американский президент Джо Байден неправильно произнес название новой разновидности коронавируса «омикрон», сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло во время обращения главы государства к нации. Байден в ходе своей речи каждый раз называл его «омникрон».
По словам президента, новый штамм — повод для беспокойства, но не для паники. Как отметил глава Белого дома, со штаммом лучше «сражаться» современными научными методами, вместо того, чтобы впадать в хаос.
По словам Байдена, власти США не планируют введение новых ограничений для сдерживания распространения нового штамма «омикрон».
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