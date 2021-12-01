Байден не смог правильно произнести название нового штамма коронавируса

Это произошло во время обращения главы государства к нации. Байден в ходе своей речи каждый раз называл его «омникрон».

По словам президента, новый штамм — повод для беспокойства, но не для паники. Как отметил глава Белого дома, со штаммом лучше «сражаться» современными научными методами, вместо того, чтобы впадать в хаос.

По словам Байдена, власти США не планируют введение новых ограничений для сдерживания распространения нового штамма «омикрон».

