Байден назвал японского премьера президентом

Глава Белого дома Джо Байден оговорился в ходе своего выступления, сообщает «РЕН ТВ».

Кисида назвал «ужасным» положение Европы из-за зависимости от российских энергоресурсов

Это произошло в начале двусторонней встречи в японской Хиросиме в преддверии саммита G7. В ходе выступления президент США назвал премьер-министра Японии Фумио Кисиду президентом.

Оговорку заметила переводчица общественного телевидения Японии, которая нее стала переводить для зрителей ошибочную часть выступления Байдена.

Ранее Кисида заявил, что страны G7 введут жесткие санкции против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЯпонияПрезидент СШАДжо Байден

Горячие новости

Все новости

партнеры