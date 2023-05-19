Байден назвал японского премьера президентом
19 мая 202300:30
Глава Белого дома Джо Байден оговорился в ходе своего выступления, сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло в начале двусторонней встречи в японской Хиросиме в преддверии саммита G7. В ходе выступления президент США назвал премьер-министра Японии Фумио Кисиду президентом.
Оговорку заметила переводчица общественного телевидения Японии, которая нее стала переводить для зрителей ошибочную часть выступления Байдена.
Ранее Кисида заявил, что страны G7 введут жесткие санкции против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru