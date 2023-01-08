Кисида назвал «ужасным» положение Европы из-за зависимости от российских энергоресурсов
Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает «ужасным» положение Европы, которая зависит от российских энергоресурсов. Об этом сообщает телеканал NHK.
«Европа десятилетиями думала о жизни и производстве, исходя из стабильных и дешевых поставок энергоресурсов из России. Однако, вторжение России на Украину коренным образом изменило картину будущего (Европы), ситуация стала ужасной», — полагает Кисида.
По его мнению Россия и ряд отдельных стран используют энергоресурсы в качестве орудия политического давления. По словам Кисиды, Япония оказалась в схожей ситуации зависимости от импорта — из стран Ближнего Востока.
По этим причинам японский премьер-министр считает необходимым развитие всех отраслей энергетики, в том числе — ядерной.
Ранее правительство Японии в обновленной стратегии нацбезопасности планирует назвать Россию «вызывающей серьезные опасения в сфере безопасности». Об этом пишет газета Asahi со ссылкой на источники в правительственных кругах.
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