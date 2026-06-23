Риелтор объяснила, почему Сюткин не может продать квартиру за полмиллиарда рублей

По её словам, кроме стоимости причинами длительной продажи также являются специфический авторский интерьер, ограниченный круг покупателей и общая трансформация рынка элитной недвижимости.

Эксперт отметила, что продажей квартиры Сюткина одновременно занимаются несколько крупных агентств. Обычно так поступают в случаях, когда собственник «стремится увеличить шансы на поиск покупателя».

«Такие объекты продаются не за недели и даже не за месяцы, иногда поиск покупателя занимает несколько лет, и это абсолютно нормальная практика для данного сегмента недвижимости», — заключила Юсова.

Ранее американский режиссёр и продюсер Стивен Сигал объяснил, что продаёт свой особняк в Подмосковье ради улучшения жилищных условий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

