Байден назвал возможный дефолт разрушительным для экономики

Американский лидер Джо Байден по итогам встречи с лидерами Конгресса раскрыл последствия возможного дефолта, сообщает РИА Новости.

Жизнь взаймы. Эксперты поспорили о возможности дефолта в США

По его словам, при провале переговоров по повышению потолка государственного долга кризис станет разрушительным для экономики США. Глава Белого дома выразил уверенность, что лидер Палаты представителей Кевин Маккарти это понимает.

Президент призвал избежать дефолта.

Ранее в Белом доме назвали дефолт США подарком России и Китаю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДефолтДжо Байден

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