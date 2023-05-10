Байден назвал возможный дефолт разрушительным для экономики

По его словам, при провале переговоров по повышению потолка государственного долга кризис станет разрушительным для экономики США. Глава Белого дома выразил уверенность, что лидер Палаты представителей Кевин Маккарти это понимает.

Президент призвал избежать дефолта.

Ранее в Белом доме назвали дефолт США подарком России и Китаю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

