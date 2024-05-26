Байден назвал Путина тираном
26 мая 202401:36
Американский лидер Джо Байден сделал оскорбительное заявление в адрес президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости.
«Мы противостоим человеку, которого я знаю уже много лет, жестокому тирану. Мы не можем, и мы не отступим», — заявил глава Белого дома.
Также президент США указал, что Вашингтон поддерживает Украину и будет дальше это делать.
До этого Байден назвал Путина «мясником», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru