Байден назвал Путина тираном

«Мы противостоим человеку, которого я знаю уже много лет, жестокому тирану. Мы не можем, и мы не отступим», — заявил глава Белого дома.

Также президент США указал, что Вашингтон поддерживает Украину и будет дальше это делать.

До этого Байден назвал Путина «мясником», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

