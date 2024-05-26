Байден назвал Путина тираном

Американский лидер Джо Байден сделал оскорбительное заявление в адрес президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

Белый дом: слова Байдена о Путине связаны с угрозами нацбезопасности США

«Мы противостоим человеку, которого я знаю уже много лет, жестокому тирану. Мы не можем, и мы не отступим», — заявил глава Белого дома.

Также президент США указал, что Вашингтон поддерживает Украину и будет дальше это делать.

До этого Байден назвал Путина «мясником», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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