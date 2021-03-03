Байден назвал «неандертальским» решение отменить масочный режим в Техасе

Президент США Джо Байден раскритиковал решение властей штата Техас об отмене обязательного масочного режима, назвав это "образом мышления неандертальцев". Об этом сообщает ТАСС.

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По мнению Байдена, не носить маски - "большая ошибка". Президент выразил опасения, что до конца "изменить характер болезни" не удалось, это можно сделать лишь путем вакцинации и соблюдения мер предосторожности. Байден предположил, что жители США уже осознали, насколько важны средства индивидуальной защиты.

Решения об отмене обязательного ношение защитных масок во вторник 2 марта приняли губернаторы штатов Техаса и Миссисипи. Оба руководителя являются членами Республиканской партии, тогда как действующий лидер страны представляет Демократическую партию США.

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ФОТО: РИА Новости
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