Байден назначил Леди Гагу на должность в Белом доме

Президент США Джо Байден назначил певицу Леди Гагу сопредседателем комитета по культуре и искусству Белого дома, сообщают СМИ со ссылкой на американскую администрацию.

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В Белом доме отметили, что певица является обладательницей 13 премий «Грэмми». Это достижение сделало ее одной из наиболее коммерчески успешных женщин-музыкантов, подчеркнули в администрации.

Вторым сопредседателем комитета президент США назначил кинопродюсера Брюса Коэна. В 1999 году он получил премию Оскар за картину «Красота по-американски».

Леди Гагу ранее заметили на съемках продолжения фильма «Джокер». Она исполнит роль Харли Квинн, сообщает «Радиоточка НСН».

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