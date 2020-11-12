Байден назначил главой аппарата Белого дома своего советника

Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден назначил главой аппарата Белого дома Рона Клайна. До этого времени он был его советником. Об этом говорится на сайте переходной команды Байдена.

Клайн выполнял функции советника Байдена в период, когда тот занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы, а также когда он служил сенатором, сообщает RT.