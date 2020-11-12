Байден назначил главой аппарата Белого дома своего советника
Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден назначил главой аппарата Белого дома Рона Клайна. До этого времени он был его советником. Об этом говорится на сайте переходной команды Байдена.
Клайн выполнял функции советника Байдена в период, когда тот занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы, а также когда он служил сенатором, сообщает RT.
Между тем, помощники американского президента Дональда Трампа полагают, что политик может прекратить оспаривать итоги голосования, но продолжит настаивать на том, что они не были честными, пишет «Свободная пресса».
Журналист Владимир Познер в эфире НСН накануне выразил уверенность в победе Джо Байдена на президентских выборах. Познер не стал предполагать, какими будут возможные действия Байдена на посту президента.
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