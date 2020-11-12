Советники: Трамп не признает поражение на выборах

Ряд советников действующего американского президента Дональда Трампа сообщили, что глава Белого дома может прекратить оспаривать результаты прошедших выборов, но не признает свое поражение даже после окончательного подсчета всех голосов, сообщает канал NBC News, ссылаясь на свои источники.

«Он скажет что-то вроде: «Мы не можем доверять результатам, но я их не оспариваю», - сказал один из высокопоставленных советников.

Опрос: большинство американцев верят в победу Байдена

Отмечается, что помощники президента США до сих пор верят в его возможную победу. Некоторые советники Трампа заявили, что он постепенно осознает тот факт, что результаты выборов не будут отменены.

Как сообщалось, 79% граждан США верят в то, что на выборах американского президента победил Джо Байден, следует из опроса Reuters и компанией Ipsos.

Об этом заявили не только почти все сторонники демократов, но и около 60% республиканцев.

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:ТрампВыборы Президента США
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