Советники: Трамп не признает поражение на выборах

Отмечается, что помощники президента США до сих пор верят в его возможную победу. Некоторые советники Трампа заявили, что он постепенно осознает тот факт, что результаты выборов не будут отменены.

Как сообщалось, 79% граждан США верят в то, что на выборах американского президента победил Джо Байден, следует из опроса Reuters и компанией Ipsos.

Об этом заявили не только почти все сторонники демократов, но и около 60% республиканцев.

