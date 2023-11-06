США на Ближнем Востоке: Риск ядерной войны и мирового кризиса
Политика США на Ближнем востоке может привести регион к состоянию ядерной войны, а мир – к новому экономическому кризису, считают эксперты.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что трагедия, которая разворачивается на Ближнем Востоке, это «результат коллективного политического и морального провала», сообщает РИА Новости.
В среду российский президент Владимир Путин на совещании по поводу беспорядков в Дагестане высказался также и о конфликте на Ближнем Востоке.
По мнению Путина, бомбардировки сотен тысяч мирных жителей в Газе ничем нельзя оправдать. Президент считает, что США выгодны хаос на Ближнем Востоке и международная нестабильность. Также глава государства заявил, что западные силы ситуацию на Ближнем Востоке и в других региональных конфликтах пытаются использовать против России
Президент США Джо Байден «выжил из ума», его необходимо изолировать, пока американский политик не развязал мировую войну. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Председатель нижней палаты парламента напомнил о словах президента США о необходимости построить новый миропорядок. Таким образом Байден согласился, что «порядок, основанный на американских правилах, изжил себя». Как отметил Володин, стремясь сохранить гегемонию, Вашингтон принес миру вред. Следствием правления Байдена стали торговые войны, глубокий кризис в Евросоюзе, конфликты на Украине и Ближнем Востоке, напряжение вокруг Тайваня, пишет «Свободная пресса».
Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» в присутствии премьер-министра Ирака подробно высказался о «взрыве насилия» в секторе Газа. По его словам, к этому привела в том числе политика США на Ближнем Востоке, в результате которой так и не была создана суверенная Палестина.
«Созданы механизмы урегулирования, но США пренебрегли ими и решили отрегулировать всё самостоятельно, сделав ставку на материальные потребности палестинского населения. Но материальных подачек недостаточно. Без решения политических вопросов, главный из которых – создание суверенной Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, проблему в целом решить невозможно», – считает президент.
Из-за ситуации в Секторе Газа Израиль запросил у США чрезвычайную помощь на $10 млрд – в 5 раз больше, чем планировал Белый дом. Конгресс США разрешит использовать американские войска при вступлении Ирана в конфликт с Израилем. США уже направили в регион два авианосца и 2 тысячи морских пехотинцев.
Вашингтон на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке предпочтут помочь Израилю вместо ВСУ, а поддержку Киева попытаются спихнуть на европейских союзников, заявил НСН член комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.
«Это в определенной степени повлияет на Украину – в вопросах финансирования, поставках вооружения и так далее. Конечно, Байден перед выборами будет пытаться показать возможность оказания помощи Украине вне зависимости от событий на Ближнем Востоке. Но ему это не удастся в полной мере... Америка не сможет воевать на два фронта, это очевидно. Уже сейчас Израилю обсуждаются поставки авиагруппировки, истребителей, ракет. Конечно, это ослабит потенциал помощи Украине», - объяснил он.
При этом Россия – за мир на Ближнем Востоке, добавил депутат.
Президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский допустил ядерную войну на Ближнем Востоке, если в палестино-израильский конфликт вмешается Иран.
«Война будет нарастать предсказуемо. Закончится ли она большой ирано-израильской войной, никто не знает. Если этим закончится, то, вполне возможно, она выйдет на ядерную фазу. Организаторы всего этого безобразия могут аплодировать сами себе. Критический момент будет тогда, когда существование страны окажется под угрозой. Тогда, когда настанет время для ядерных бомбардировок… Тогда Израиль войдет в историю не один, а с большим количеством соседей, в первую очередь тех, кто на него наезжает. Иран в этой системе первый. Ни одна империя, которая начала Первую мировую войну, не осталась на карте. Тогда все началось с того, что эрцгерцога Франца Фердинанда пристрелил студент», - вспомнил политолог.
Ранее журналист из США Такер Карлсон своей программе в соцсети Х заявил, что конфликт на Ближнем Востоке может привести к банкротству американского правительства и ядерной войне с Ираном, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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