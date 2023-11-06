В среду российский президент Владимир Путин на совещании по поводу беспорядков в Дагестане высказался также и о конфликте на Ближнем Востоке.

По мнению Путина, бомбардировки сотен тысяч мирных жителей в Газе ничем нельзя оправдать. Президент считает, что США выгодны хаос на Ближнем Востоке и международная нестабильность. Также глава государства заявил, что западные силы ситуацию на Ближнем Востоке и в других региональных конфликтах пытаются использовать против России

Президент США Джо Байден «выжил из ума», его необходимо изолировать, пока американский политик не развязал мировую войну. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



Председатель нижней палаты парламента напомнил о словах президента США о необходимости построить новый миропорядок. Таким образом Байден согласился, что «порядок, основанный на американских правилах, изжил себя». Как отметил Володин, стремясь сохранить гегемонию, Вашингтон принес миру вред. Следствием правления Байдена стали торговые войны, глубокий кризис в Евросоюзе, конфликты на Украине и Ближнем Востоке, напряжение вокруг Тайваня, пишет «Свободная пресса».