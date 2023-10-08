Байден намерен запросить у Конгресса $100 млрд на оказание помощи Украине
Американский лидер Джо Байден намерен запросить у Конгресса США крупнейший пакет военной и гуманитарной помощи Киеву, который будет рассчитан до начала 2025 года, сообщает The Daily Telegraph.
По данным издания, речь идет о сумме $100 млрд. Демократическая администрация стремится избежать новых споров с Республиканской партией до завершения выборов президента, которые намечены на ноябрь 2024 года.
Сторонники Украины хотят, чтобы это был одноразовый законопроект, который позволит не заниматься этим вопросом до выборов.
Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена планирует на следующей неделе объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму около $200 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru