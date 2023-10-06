В Греции отказались поддерживать Украину в ущерб европейцам

Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис на неформальном Европейском совете в Гранаде заявил, что не поддерживает финансовую помощь Украине в ущерб жителям Европы. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

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По его словам, Запад в первую очередь должен позаботиться о европейских гражданах, которые стали жертвами стихийных бедствий. Он призвал увеличить европейские ресурсы для борьбы с последствиями катаклизмов как минимум на 2,5 млрд евро., отметив, что на поддержку Украины тратится гораздо больше денег.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз попросит США продолжать оказывать финансовую помощь Украине. Он пояснил, что военный конфликт на Украине является «экзистенциальной угрозой» для Европы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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