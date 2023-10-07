Reuters: США выделят Украине новый пакет помощи на $200 млн

Что войдет в очередной пакет военной помощи, не уточняется. Предположительно, о новых мерах поддержки объявят в Брюсселе 11 октября на встрече контактной группы по поставкам вооружения Киеву.

Между тем Нидерланды анонсировали выделение Украине четвертого пакета помощи на 100 млн евро, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

