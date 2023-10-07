Reuters: США выделят Украине новый пакет помощи на $200 млн
7 октября 202302:28
Администрация президента США Джо Байдена планирует на следующей неделе объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму около $200 млн. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.
Что войдет в очередной пакет военной помощи, не уточняется. Предположительно, о новых мерах поддержки объявят в Брюсселе 11 октября на встрече контактной группы по поставкам вооружения Киеву.
Между тем Нидерланды анонсировали выделение Украине четвертого пакета помощи на 100 млн евро, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Reuters: США выделят Украине новый пакет помощи на $200 млн
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru