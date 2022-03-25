Байден выразил сожаление, что не может посетить Украину

Президент США Джо Байден выразил сожаление о том, что не может посетить Украину и своими глазами оценить происходящее в стране. Об этом американский лидер заявил, выступая в Польше, передает ТАСС.

Как отметил Байден, ему «по понятным причинам не позволят пересечь границу».

Ранее Белый дом анонсировал выступление американского лидера Джо Байдена со «значительной» речью о событиях на Украине. Отмечается, что выступление состоится 26 марта.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Джо БайденСША
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