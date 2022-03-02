Байден: Москва изначально планировала операцию на Украине

«Война Путина была преднамеренной и неспровоцированной. Он отверг усилия в сфере дипломатии. Он считал, что Запад и НАТО не ответят. И он считал, что сможет расколоть нас здесь, на родине. Путин ошибался. Мы были готовы», — заявил президент США.

Ядерное оружие США пора «вернуть домой», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на конференции по разоружению. По его словам, для России неприемлемо нахождение американского ядерного оружия в Европе.

