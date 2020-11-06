Байден лидирует в ключевом штате Джорджия

Джорджия с 16 выборщиками представляет собой один из четырех штатов, которые могут определить исход президентских выборов в США. На данный момент победитель там не объявлен.

Сейчас из необходимых для победы 270 выборщиков у Трампа их 214, а у Байдена - 264. В Пенсильвании, Северной Каролине и Неваде пока победители не названы.

Ранее журналист Владимир Познер на своем сайте высказал мнение, что США не распадутся на два отдельных государства, несмотря на напряженную обстановку из-за президентских выборов.

