Байден лидирует в ключевом штате Джорджия

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден перехватил первенство в «колеблющемся» штате Джорджия. Ранее там лидерство принадлежало его сопернику, действующему президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По последним данным, у Байдена 49,39%, у Трампа - 49,37%.

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Джорджия с 16 выборщиками представляет собой один из четырех штатов, которые могут определить исход президентских выборов в США. На данный момент победитель там не объявлен.

Сейчас из необходимых для победы 270 выборщиков у Трампа их 214, а у Байдена - 264. В Пенсильвании, Северной Каролине и Неваде пока победители не названы.

Ранее журналист Владимир Познер на своем сайте высказал мнение, что США не распадутся на два отдельных государства, несмотря на напряженную обстановку из-за президентских выборов.

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ФОТО: РИА Новости / Юки Ивамура
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДжо Байден
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