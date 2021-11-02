Байден извинился за выход США из Парижского соглашения

Об этом глава Белого дома сообщил в ходе выступления на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго. «Думаю, что мне не следует извиняться, но я извиняюсь за тот факт, что Соединенные Штаты при предыдущей администрации вышли из Парижского соглашения, что поставило нас в несколько неприятное положение», — заявил Байден.

По его словам, после вступления в должность президента он сразу распорядился о том, чтобы США вернулись в Парижское соглашение.

Президент Владимир Путин не выступит на Конференции ООН по изменению климата в Глазго, однако российский лидер записал видеообращение к участникам одной из сессий встречи.

