Байден извинился за выход США из Парижского соглашения
Американский президент Джо Байден извинился перед мировым сообществом за то, что страна вышла Парижского соглашения по климату во время президентства Дональда Трампа, сообщают «Известия».
Об этом глава Белого дома сообщил в ходе выступления на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго. «Думаю, что мне не следует извиняться, но я извиняюсь за тот факт, что Соединенные Штаты при предыдущей администрации вышли из Парижского соглашения, что поставило нас в несколько неприятное положение», — заявил Байден.
По его словам, после вступления в должность президента он сразу распорядился о том, чтобы США вернулись в Парижское соглашение.
Президент Владимир Путин не выступит на Конференции ООН по изменению климата в Глазго, однако российский лидер записал видеообращение к участникам одной из сессий встречи.
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