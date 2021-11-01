Премьер Британии сравнил лидеров стран с Джеймсом Бондом в области защиты климата
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей речи на открытии климатического саммита в Глазго сравнил ситуацию с климатом в мире с фильмом о Джеймсе Бонде.
«Сегодня мы практически в той же ситуации, дорогие мировые лидеры, в которой был Джеймс Бонд. Но трагедия в том, что это не фильм, и машина судного дня, которую нужно остановить, реальная», - передает слова Джонсона «Интерфакс».
Премьер напомнил, что в случае потепления еще на два градуса по Цельсию в мире могут произойти неисправимые изменения, которые сменят механизм доставки еды сотням тысяч людей, если же общемировая температура увеличится еще на три градуса, то возрастет число природных катастроф. В случае же потепления на четыре градуса под угрозой окажется существование целых городов.
Саммит COP26, который посвящен глобальным изменениям климата, пройдет в шотландском Глазго с 31 октября по 12 ноября. На него приглашены представители почти 200 стран.
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