Премьер Британии сравнил лидеров стран с Джеймсом Бондом в области защиты климата

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей речи на открытии климатического саммита в Глазго сравнил ситуацию с климатом в мире с фильмом о Джеймсе Бонде.



«Сегодня мы практически в той же ситуации, дорогие мировые лидеры, в которой был Джеймс Бонд. Но трагедия в том, что это не фильм, и машина судного дня, которую нужно остановить, реальная», - передает слова Джонсона «Интерфакс».

Премьер напомнил, что в случае потепления еще на два градуса по Цельсию в мире могут произойти неисправимые изменения, которые сменят механизм доставки еды сотням тысяч людей, если же общемировая температура увеличится еще на три градуса, то возрастет число природных катастроф. В случае же потепления на четыре градуса под угрозой окажется существование целых городов.

Саммит COP26, который посвящен глобальным изменениям климата, пройдет в шотландском Глазго с 31 октября по 12 ноября. На него приглашены представители почти 200 стран.

