Кремль: Путин не выступит на климатическом саммите в Глазго

Представитель Кремля сообщил, что Путин не примет участия в саммите, так как «в Глазго не предусмотрена возможность участия посредством видеоконференции».

«Тем не менее в рамках саммита по вопросам изменения климата в Глазго будет конференция по управлению лесным хозяйством и землепользованием, и президент уже записал видеообращение к участникам этой конференции», — цитирует Пескова ТАСС.

