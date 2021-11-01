Кремль: Путин не выступит на климатическом саммите в Глазго
Президент Владимир Путин не выступит на Конференции ООН по изменению климата в Глазго, однако российский лидер записал видеообращение к участникам одной из сессий встречи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля сообщил, что Путин не примет участия в саммите, так как «в Глазго не предусмотрена возможность участия посредством видеоконференции».
«Тем не менее в рамках саммита по вопросам изменения климата в Глазго будет конференция по управлению лесным хозяйством и землепользованием, и президент уже записал видеообращение к участникам этой конференции», — цитирует Пескова ТАСС.
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