Байден инициировал расследование в отношении китайских автомобилей
Президент США Джо Байден инициировал расследование в отношении поставляемых в страну автомобилей, произведённых в Китае, сообщает пресс-служба Белого дома.
В заявлении американского лидера говорится, что значительный рост количества китайских машин на рынке США может создать риски для национальной безопасности.
Глава Белого дома считает, что автомобили из КНР могут собирать конфиденциальные данные о гражданах и критически важных объектах инфраструктуры США, передавая их китайским властям.
«Поэтому я... поручил министру торговли провести расследование в отношении подключённых автомобилей с использованием технологий из проблемных стран и принять меры по устранению рисков», - отмечается в тексте.
Ранее несколько тысяч автомобилей Porsche, Bentley и Audi конфисковали в американских портах после обнаружения в них запрещённого компонента из Китая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru