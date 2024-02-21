Страховщики назвали самые неугоняемые в России автомобили

В сообщении говорится, что за последние несколько лет ни один клиент компании, владеющий китайским автомобилем, не стал жертвой угонщиков.

Директор департамента андеррайтинга и управления продуктами «Согласия» Павел Нефедов отметил, что автомобили, как правило, угоняются для разбора и последующего сбыта комплектующих. Однако китайские автопроизводители поставили в Россию не только большое количество готовых машин, но также большой объём запасных частей.

«Это делает спрос на детали для автомобилей китайских марок минимальным на чёрном рынке, а угон машин этой категории - нецелесообразным», - указал он.

Ранее в МВД РФ заявили, что за 2023 год в стране украли 3,5 тысячи автомобилей, что почти на 27% меньше, чем в 2022 году, сообщает РЕН ТВ.

