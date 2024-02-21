Страховщики назвали самые неугоняемые в России автомобили
Автомобили китайских марок не интересуют угонщиков в России. Об этом сообщает пресс-служба страховой компании «Согласие».
В сообщении говорится, что за последние несколько лет ни один клиент компании, владеющий китайским автомобилем, не стал жертвой угонщиков.
Директор департамента андеррайтинга и управления продуктами «Согласия» Павел Нефедов отметил, что автомобили, как правило, угоняются для разбора и последующего сбыта комплектующих. Однако китайские автопроизводители поставили в Россию не только большое количество готовых машин, но также большой объём запасных частей.
«Это делает спрос на детали для автомобилей китайских марок минимальным на чёрном рынке, а угон машин этой категории - нецелесообразным», - указал он.
Ранее в МВД РФ заявили, что за 2023 год в стране украли 3,5 тысячи автомобилей, что почти на 27% меньше, чем в 2022 году, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru