В американский Конгресс внесли статьи об импичменте Байдену

«По этой причине я только что представил статьи об импичменте, чтобы отстранить его от должности», — заявила она.

Ранее член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что Байдена следует отстранить от должности по процедуре импичмента и отправить за решетку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

