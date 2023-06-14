В американский Конгресс внесли статьи об импичменте Байдену
14 июня 202305:34
В США член Палаты представителей Лорен Боберт внесла на рассмотрение в Конгресс статьи об импичменте Джо Байдену, так как глава государства неспособен обеспечить безопасность южных границ страны, сообщила она в Twitter.
«По этой причине я только что представил статьи об импичменте, чтобы отстранить его от должности», — заявила она.
Ранее член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что Байдена следует отстранить от должности по процедуре импичмента и отправить за решетку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru