В американский Конгресс внесли статьи об импичменте Байдену

В США член Палаты представителей Лорен Боберт внесла на рассмотрение в Конгресс статьи об импичменте Джо Байдену, так как глава государства неспособен обеспечить безопасность южных границ страны, сообщила она в Twitter.

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«По этой причине я только что представил статьи об импичменте, чтобы отстранить его от должности», — заявила она.

Ранее член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что Байдена следует отстранить от должности по процедуре импичмента и отправить за решетку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:ИмпичментПрезидент СШАДжо Байден

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