Байден и его жена 21 декабря привьются от COVID-19
Избранный президент США Джозеф Байдену и его жена Джилл привьются от COVID-19 в понедельник 21 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника переходной команды Байдена Джен Псаки.
В понедельник чета Байденов получит первую дозу двухфазовой вакцины Pfizer в штате Делавэр. Также от коронавирусной инфекции в течение следующей недели привьются избранный вице-президент США Камала Харрис и ее супруг.
Агентство передает, что действующий вице-президент США Майкл Пенс, его жена Карен и начальник военно-медицинской службы США Джером Адамс привились от COVID-19 в пятницу в присутствии прессы.
Вакцина, которой пользуются американские власти, разработана в результате коллаборации американской компании Pfizer и германской корпорации BioNTech.
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