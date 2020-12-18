Байден и его жена 21 декабря привьются от COVID-19

Избранный президент США Джозеф Байдену и его жена Джилл привьются от COVID-19 в понедельник 21 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника переходной команды Байдена Джен Псаки.

В понедельник чета Байденов получит первую дозу двухфазовой вакцины Pfizer в штате Делавэр. Также от коронавирусной инфекции в течение следующей недели привьются избранный вице-президент США Камала Харрис и ее супруг.

Агентство передает, что действующий вице-президент США Майкл Пенс, его жена Карен и начальник военно-медицинской службы США Джером Адамс привились от COVID-19 в пятницу в присутствии прессы.

Вакцина, которой пользуются американские власти, разработана в результате коллаборации американской компании Pfizer и германской корпорации BioNTech.

