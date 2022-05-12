Американский телеведущий: Байден допустил абсурдную оговорку

Это произошло во время выступления президента США, посвященного мерам по борьбе с инфляцией в стране. По словам американского лидера, инфляция — это сильная сторона Соединенных Штатов, которая возникла благодаря Белому дому.

«Значит, инфляция — это сильная сторона, как и этнокультурное многообразие, и вакцина от коронавируса», — сыронизировал Карлсон.

При этом в той же речи, но уже позже, президент обвинил в инфляции эпидемию COVID-19 и президента РФ Владимира Путина.

Как отметил телеведущий, многие жители США не смогут купить себе мяса или бензина, однако Байден вместо решения проблем граждан страны отправит 40 миллиардов долларов правительству Украины.

Напомним, палата представителей американского конгресса утвердила выделение Киеву дополнительной помощи на рекордную сумму в размере около 40 миллиардов долларов.

