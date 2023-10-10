Байден дал показания в рамках расследования дела о хранении секретных документов

Американский лидер Джо Байден дал показания в рамках расследования по делу о хранении в своем аналитическом центре и доме секретных документов, сообщает пресс-пул Белого дома.

СМИ: Связанный с Байденом аналитический центр финансировали из Китая

Речь идет о временах, когда президент занимал пост вице-президента - в 2009-2017 годах. Опрос проводился на добровольной основе в Белом доме на протяжении двух дней и завершился 9 октября.

В американской администрации указали, что какие-либо вопросы по делу следует адресовать Министерству юстиции США.

Ранее Трамп пообещал расследовать возможные махинации Байдена в случае своей победы на выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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