Байден дал показания в рамках расследования дела о хранении секретных документов
Американский лидер Джо Байден дал показания в рамках расследования по делу о хранении в своем аналитическом центре и доме секретных документов, сообщает пресс-пул Белого дома.
Речь идет о временах, когда президент занимал пост вице-президента - в 2009-2017 годах. Опрос проводился на добровольной основе в Белом доме на протяжении двух дней и завершился 9 октября.
В американской администрации указали, что какие-либо вопросы по делу следует адресовать Министерству юстиции США.
Ранее Трамп пообещал расследовать возможные махинации Байдена в случае своей победы на выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru