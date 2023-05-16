Она отметила, что центр получил «миллионы от спонсоров». При этом телеканал со ссылкой на секретные документы указал, что пожертвования центру из КНР составили порядка 105 миллионов долларов с середины 2018 года до середины 2022 года.

Ранее полковник в отставке Роберт Магиннис сообщил Fox News, что утечка секретных документов Министерства обороны Соединенных Штатов открыла ложь Джо Байдена о роли Вашингтона в конфликте вокруг Украины, сообщает «Радиоточка НСН».

