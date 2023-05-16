СМИ: Связанный с Байденом аналитический центр финансировали из Китая
Аналитический центр «Байден Пенн центр» Пенсильванского университета, который связан с главой Белого дома Джо Байденом, получал пожертвования от спонсоров из Китая. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на заявление главы организации Americans for Public Trust Кэйтлин Сазерлэнд.
Она отметила, что центр получил «миллионы от спонсоров». При этом телеканал со ссылкой на секретные документы указал, что пожертвования центру из КНР составили порядка 105 миллионов долларов с середины 2018 года до середины 2022 года.
Ранее полковник в отставке Роберт Магиннис сообщил Fox News, что утечка секретных документов Министерства обороны Соединенных Штатов открыла ложь Джо Байдена о роли Вашингтона в конфликте вокруг Украины, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru