Байден беспокоит свою супругу гастрономическими предпочтениями
9 мая 202300:57
Американкой лидер Джо Байден беспокоит свою жену гастрономическими предпочтениями, сообщает Axios.
Глава государства питается углеводами, игнорируя клетчатку и рыбу. При этом супруга президента настаивает, чтобы он ел больше рыбы и овощей, независимо от того, что они ему не нравятся.
Помощники главы Белого дома говорят, что он ест как ребенок, предпочитая бутерброды с арахисовым маслом и джемом, пиццу, пасту, печенье и мороженое.
Ранее экс-глава МИД Австрии назвала Байдена подростком с морщинами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru