Байден беспокоит свою супругу гастрономическими предпочтениями

Американкой лидер Джо Байден беспокоит свою жену гастрономическими предпочтениями, сообщает Axios.

Байден назвал себя самым опытным кандидатом на пост президента США

Глава государства питается углеводами, игнорируя клетчатку и рыбу. При этом супруга президента настаивает, чтобы он ел больше рыбы и овощей, независимо от того, что они ему не нравятся.

Помощники главы Белого дома говорят, что он ест как ребенок, предпочитая бутерброды с арахисовым маслом и джемом, пиццу, пасту, печенье и мороженое.

Ранее экс-глава МИД Австрии назвала Байдена подростком с морщинами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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