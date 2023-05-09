Байден беспокоит свою супругу гастрономическими предпочтениями

Глава государства питается углеводами, игнорируя клетчатку и рыбу. При этом супруга президента настаивает, чтобы он ел больше рыбы и овощей, независимо от того, что они ему не нравятся.

Помощники главы Белого дома говорят, что он ест как ребенок, предпочитая бутерброды с арахисовым маслом и джемом, пиццу, пасту, печенье и мороженое.

Ранее экс-глава МИД Австрии назвала Байдена подростком с морщинами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

