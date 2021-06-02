Байден: Белые расисты - главная террористическая угроза для США

Сторонники идей превосходства белой расы, а не террористические группировки, представляют собой наибольшую террористическую угрозу для США, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского лидера Джо Байдена.

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«Ненависть никогда не победить. Она только прячется, но дай ей немного кислорода, и этот небольшой объем кислорода приводит к появлению лидеров, и она выходит из своего укрытия. Мы можем и должны не предоставлять убежище ненависти», - сказал президент США.

Ранее он поручил ужесточить борьбу с экстремизмом внутри США в связи с беспорядками, произошедшими в Конгрессе США.

Напомним, руководство Twitter заблокировало аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Его аккаунты в большинстве американских соцсетей также были заблокированы. Причиной для этого стали массовые беспорядки в столице США 6 января. По мнению ряда политиков, Трамп поддержал захват своими сторонниками здания Конгресса США в Вашингтоне.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТеррористыДжо Байден
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