Байден: Белые расисты - главная террористическая угроза для США

«Ненависть никогда не победить. Она только прячется, но дай ей немного кислорода, и этот небольшой объем кислорода приводит к появлению лидеров, и она выходит из своего укрытия. Мы можем и должны не предоставлять убежище ненависти», - сказал президент США.

Ранее он поручил ужесточить борьбу с экстремизмом внутри США в связи с беспорядками, произошедшими в Конгрессе США.

Напомним, руководство Twitter заблокировало аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Его аккаунты в большинстве американских соцсетей также были заблокированы. Причиной для этого стали массовые беспорядки в столице США 6 января. По мнению ряда политиков, Трамп поддержал захват своими сторонниками здания Конгресса США в Вашингтоне.

