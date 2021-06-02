Байден: Белые расисты - главная террористическая угроза для США
Сторонники идей превосходства белой расы, а не террористические группировки, представляют собой наибольшую террористическую угрозу для США, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского лидера Джо Байдена.
«Ненависть никогда не победить. Она только прячется, но дай ей немного кислорода, и этот небольшой объем кислорода приводит к появлению лидеров, и она выходит из своего укрытия. Мы можем и должны не предоставлять убежище ненависти», - сказал президент США.
Ранее он поручил ужесточить борьбу с экстремизмом внутри США в связи с беспорядками, произошедшими в Конгрессе США.
Напомним, руководство Twitter заблокировало аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Его аккаунты в большинстве американских соцсетей также были заблокированы. Причиной для этого стали массовые беспорядки в столице США 6 января. По мнению ряда политиков, Трамп поддержал захват своими сторонниками здания Конгресса США в Вашингтоне.
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