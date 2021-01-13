Республиканцы признали Трампа ответственным за атаку на Капитолий

Лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти заявил, что действующий президент Дональд Трамп несет ответственность за атаку его сторонников на Капитолий. Соответствующее заявление прозвучало в ходе дебатов по импичменту, передает РИА Новости.

По словам Маккарти, Трамп должен был немедленно высказать свое осуждение толпе, напавшем на здание конгресса.

На прошлой неделе здание подвергалось штурму: сторонники президента США Дональда Трампа пытались сорвать сессию Конгресса и утверждение победы избранного президента Джо Байдена.

Силовики предупреждают о возможных вооружённых протестах в столицах всех американских штатов перед намеченной на 20 января инаугурацией Байдена. Для обеспечения безопасности в Вашингтон отправят около 15 тысяч солдат Нацгвардии.



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ФОТО: РИА Новости / Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:ТрампСША
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