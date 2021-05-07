Twitter заблокировал аккаунт, который копировал посты с сайта Трампа
Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт, который копировал сообщения с сайта бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Руководство Twitter ранее заблокировало аккаунт Трампа. Его аккаунты в большинстве американских соцсетей также были заблокированы. Причиной для этого стали массовые беспорядки в столице США 6 января. По мнению ряда политиков, Трамп поддержал захват своими сторонниками здания Конгресса США в Вашингтоне.
Команда Трампа разработала отдельный сайт, на котором публикуются высказывания экс-главы Белого дома. Предполагается, что посредством этой платформы Трамп сможет общаться со своими соратниками.
Телеканал передает, что действие аккаунта, который был аффилирован с сайтом Трампа, было прекращено уже через несколько часов после создания. В руководстве Twitter отметили, что будут предотвращать подобные попытки обойти блокировку. Сам политик назвал блокировку своих профилей "абсолютным позором".
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