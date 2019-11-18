Турция грозит возобновить военную операцию в Сирии

Как отмечает агентство, Чавушоглу напомнил о необходимости выполнения обязательств России и США, в частности, по отводу курдских формирований. Министр также отметил готовность Турции к возобновлению военных действий в Сирии, если этого не произойдет.

Напомним, 22 октября президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган подписали совместный меморандум о взаимопонимании, в котором зафиксировали порядок действий по урегулированию ситуации на севере Сирии в зоне турецкой военной операции «Источник мира».



