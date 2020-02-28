Багдасаров рассказал, когда турки начнут сбивать российские самолеты из С-400

«С-400 должны поставить на боевое дежурство в апреле. Министр иностранных дел Турции Чавушоглу (кстати, курд по происхождению), говорил, что они кроме самих С-400 получают из России еще и технологии», - заявил он.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН предположил, что в худшем варианте столкновение в Сирии приведёт к началу Третьей мировой войны.

«Идеальный вариант: мы не принимаем участие во всем этом. Нам нужно любой ценой избегать втягивания непосредственного втягивания России в эту войну. Оптимально, если мы будем помогать Сирии в вопросах вооружения военной техники и обеспечения специалистами и скрытого участия наших сил в спецоперациях», - заявил он.

