Бабарико предъявлено обвинение во взятках и отмывании денег

Бывшему претенденту на участие в выборах президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение в получении особо крупных взяток организованной группой и в отмывании денег.

Аналогичные обвинения предъявлены нескольким заместителям председателя правления «Белгазпромбанка».

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Все обвиняемые признали вину, кроме Бабарико, передает RT со ссылкой на сообщение КГБ Белоруссии.

Банкиру грозит лишение свободы до 15 лет.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти не будут уничтожать «Белгазпромбанк».

Эксперты в эфире НСН прокомментировали рокировку силовиков в Белоруссии.



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ФОТО: Фото со страницы Виктора Бабарико в "Инстаграме"
ТЕГИ:Белоруссия
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